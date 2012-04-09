«Барселона» і «Реал» прибрали зі своїх емблем хрести, щоб не дратувати мусульман
17:26, 09 квітня 2012Спорт
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Експерти кажуть, що іслам здобув ще одну перемогу, цього разу — на футбольному полі.
|Фотоколаж, ZN.UA
Експерти, які критикують це рішення, стверджують, що іслам здобув ще одну перемогу, цього разу — на футбольному полі.
Раніше турецький адвокат Баріс Каска звернувся до УЄФА зі скаргою на керівництво «Мілан Інтер», емблема якого нібито нагадує мусульманам «знак хрестоносців».
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