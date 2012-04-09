«Барселона» і «Реал» прибрали зі своїх емблем хрести, щоб не дратувати мусульман

Два найзнаменитіших клуби у світовому футболі, «Реал» і «Барселона», прибрали хрести зі своїх емблем. Як повідомляє ZN.UA , це було зроблено для того, щоб не викликати обурення серед мусульманських уболівальників, партнерів і спонсорів клубу.

Експерти, які критикують це рішення, стверджують, що іслам здобув ще одну перемогу, цього разу — на футбольному полі.

Раніше турецький адвокат Баріс Каска звернувся до УЄФА зі скаргою на керівництво «Мілан Інтер», емблема якого нібито нагадує мусульманам «знак хрестоносців».