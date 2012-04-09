«Барселона» і «Реал» прибрали зі своїх емблем хрести, щоб не дратувати мусульман

17:26, 09 квітня 2012
Спорт
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Експерти кажуть, що іслам здобув ще одну перемогу, цього разу — на футбольному полі. 

Фото колаж, ZN.UA
Два найзнаменитіших клуби у світовому футболі, «Реал» і «Барселона», прибрали хрести зі своїх емблем. Як повідомляє ZN.UA, це було зроблено для того, щоб не викликати обурення серед мусульманських уболівальників, партнерів і спонсорів клубу.

Експерти, які критикують це рішення, стверджують, що іслам здобув ще одну перемогу, цього разу — на футбольному полі.

Раніше турецький адвокат Баріс Каска звернувся до УЄФА зі скаргою на керівництво «Мілан Інтер», емблема якого нібито нагадує мусульманам «знак хрестоносців».

 

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