Результати матчів 26-го туру Чемпіонату України з футболу
19:12, 08 квітня 2012Спорт
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Сьогодні в обох поєдинках перемогу святкували гості.
Сімферопольці були сильнішими в Маріуполі. Фото з сайту ФК ”Таврія”
Триває 26-тий тур Чемпіонату України з футболу.
Сьогодні було зіграно два матчі.
Іллічівець – Таврія 0:2(Аді 52, Шиндер 85)
Кривбас – Олександрія 1:2 (Антонов 69 пен. – Чередниченко 40, Гавриш 70)
Завтра буде зіграно останній матч туру. Зустрічаються принципові суперники – Дніпро і Металіст.
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