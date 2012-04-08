Результати матчів 26-го туру Чемпіонату України з футболу

Сьогодні в обох поєдинках перемогу святкували гості.

Триває 26-тий тур Чемпіонату України з футболу. Сьогодні було зіграно два матчі. Іллічівець – Таврія 0:2(Аді 52, Шиндер 85) Кривбас – Олександрія 1:2 (Антонов 69 пен. – Чередниченко 40, Гавриш 70) Завтра буде зіграно останній матч туру. Зустрічаються принципові суперники – Дніпро і Металіст.

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