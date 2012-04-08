Українські футзалісти вибороли путівку на чемпіонат світу

Після гостьової перемоги - 4:0, наші футзалісти зробили ставку на гру від оборони, повідомляє Сегодня. Українці програли перший тайм - 0:1. У другому, румуни все частіше стали міняти воротаря на польового гравця і на 28-ій хвилині вели вже - 4:1! Для виходу на мундіаль їм потрібно було за 12 хвилин забити ще один гол. Весь цей час Румунія провела в атаках, знову ж таки підключаючи шостого польового гравця. Наші діяли на контратаках, деколи намагаючись вразити порожні ворота суперника зі своєї половини поля.

За три секунди до сирени румуни трохи не вирвали перемогу, коли після розіграшу кутового і прострілу їхній гравець не потрапив по м'ячу в метрі від воріт.

Перемога Румунії - 4:1, але по сумі двох матчів путівку на ЧС (1-18 листопада) до Таїланду завоювала збірна України.