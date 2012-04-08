«Динамо» опротестує результат учорашнього матчу із «Шахтарем»

Про це в інтерв'ю газеті "Спорт-Экспресс в Украине" заявив головний тренер "Динамо" Юрій Сьомін.

Він вважає, що суддя допустив технічну помилку, яка вплинула на підсумок матчу.

"Ми могли як програти цей матч, так і виграти, адже поєдинок, поки ми залишалися в рівних складах, проходив з абсолютно рівними шансами. Що ж до того епізоду, з якого почалася вся ця плутанина, то я бачив, як Луїс Адріану вдарив Гармаша в голову ліктем. Таке часто буває у футболі, адже це - контактний вид спорту. Доктор і масажист вибігли на газон, щоб надати Гармашу допомоги, а суддя наказав футболісту залишити поле. Він і залишив, побігши за бічну лінію. Всі, повторюся, бачили, що масажист ще не залишив поле, тому відновлювати гру було не можна. Але якщо П’ятов вибив м'яч, а Вакс не пред'явив йому картку, отже, він так чи інакше дав згоду на продовження матчу, хоча на газоні і перебувала стороння людина... У будь-якому разі, суддя припустився технічної помилки, яка у результаті прямо вплинула на результат. Тому ми маємо право подати на неї протест і, судячи з усього, так і зробимо", - сказав Ю.Сьомін.

При цьому він навів приклад: колись УЄФА зобов'язало клуб «Локомотив» переграти матч з «Тіролем» через помилку судді.

"Мені відомий прецедент на рівні Ліги чемпіонів, коли технічна помилка судді призвела до перегравання поєдинку. Влітку 2001 року «Локомотив», який я тоді тренував, зустрічався у відбірковому раунді цього турніру з «Тіролем». Ми перемогли двічі, після чого УЕФА змусив нас у відповідь зустріч переграти. Виявилося, австрійці подали протест, тому що суддя показав картку не тому гравцю, якому слід було", - відзначив Ю.Сьомін.