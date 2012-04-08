Луческу мріє про «золотий» чемпіонський матч із «Динамо»

Про це він сказав 7 квітня в Донецьку на прес-конференції після матчу «Шахтар»-«Динамо», який «гірники» виграли з рахунком 2:0, повідомили в прес-службі донецького клубу.

М.Луческу зазначив, що тепер у команд однакова кількість очок (по 67 – УНІАН). За його словами, у разі збереження паритету до кінця чемпіонату «ми дуже хочемо добитися того, щоб зіграти ще й у «золотому матчі».

«Дай Бог, щоб так сталося – для цього готуватимемося в подальших матчах. Сподіваюся, цей поєдинок все ж таки відбудеться», - сказав М.Луческу.

Він уточнив, «золотий матч» можна було б провести 13 травня, щоб він не вплинув на плани збірної України, яка готується до чемпіонату Європи.

«Можна і треба грати 13-го числа. Але головне – туди дійти, до цього дня», - додав М.Луческу.

Кажучи безпосередньо про якість гри з «Динамо», він зазнчив, що це було «справжнє дербі українського чемпіонату, а можливо, і всієї Європи», і він дуже задоволений результатом.

«Все, що можна виділити в «Динамо», – це стандартні положення. А небезпечних ударів чи голевих моментів вони фактично не створили», - констатував М.Луческу.

При цьому тренер похвалив свою команду, котра, за його словами, могла забити більше двох голів, «якби була уважнішою в завершальній фазі».

Одночасно М.Луческу визнав, що матч вийшов «дуже нервовим», коли наприкінці першого тайму арбітр видалив з поля гравця «Динамо» Дениса Гармаша, а за некоректну поведінку – головного тренера киян Юрія Сьоміна і помічника М.Луческу Олександра Спірідона.