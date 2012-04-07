Шахтар переміг Динамо

У Донецьку відбувся центральний матч весняної частини сезону української прем'єр-ліги. На переповненій «Донбас Арені» «Шахтар» здобув перемогу над принциповим суперником «Динамо» з рахунком 2:0.

Як передає Championat.com, перший тайм команди провели без забитих м'ячів, а перед його завершенням відбувся один з ключових епізодів протистояння. Денис Гармаш підвів гостей, покинувши поле без дозволу арбітра і удостоївся попередження, що став для гравця другим. Суддівське рішення викликало бурхливу реакцію з боку «Динамо», і біля лави запасних зав'язалася бійка. Головні порушники спокою були покарані попередженнями, а головний тренер киян Юрій Сьомін заробив друге видалення в цій зустрічі.

Після перерви господарі продовжили атакувати і незабаром досягли успіху - капітан «гірників» Даріо Срна виконав навіс зі штрафного, а Алекс Тейшейра, розібравшись біля воріт динамівців, відправив м'яч у ворота Олександра Шовковського.

Андрій Шевченко, який вийшов на заміну, запам'ятався сутичками з Фернандіньо, а за десять хвилин до закінчення матчу улюбленець місцевих вболівальників Ярослав Ракицький головою відправив другий м'яч у ворота динамівців після відмінної флангової передачі Вілліана.

Таким чином, «Шахтар» перервав значну серію перемог «Динамо» в національній першості, наздогнав киян в турнірній таблиці і вийшов на перше місце за різницею забитих і пропущених голів.