На матчі Шахтар – Динамо - повний аншлаг

Всеукраїнське дербі між "гірниками" та динамівцями зібрало понад 52 тисячі вболівальників на "Донбас-Арені".

51 тисяча квитків була продана ще за півтори тижні до гри, тому "гірники" надрукували додаткові "вхідні квитки", які також розмели вболівальники, повідомляє ТСН-проспорт.

Видання зазначає, що динамівці мають хорошу підтримку у Донецьку, як повідомлялося раніше, "біло-синіх" збиралися підтримати 2,5 тисячі фанатів.