На матчі Шахтар – Динамо - повний аншлаг
16:53, 07 квітня 2012Спорт
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Центральний матч 26-го туру чемпіонату України "Шахтар" – "Динамо" зібрав повний аншлаг на "Донбас-Арені".
На ”Донбас-Арена” - аншлаг, фото shakhtar.com
Всеукраїнське дербі між "гірниками" та динамівцями зібрало понад 52 тисячі вболівальників на "Донбас-Арені".
51 тисяча квитків була продана ще за півтори тижні до гри, тому "гірники" надрукували додаткові "вхідні квитки", які також розмели вболівальники, повідомляє ТСН-проспорт.
Видання зазначає, що динамівці мають хорошу підтримку у Донецьку, як повідомлялося раніше, "біло-синіх" збиралися підтримати 2,5 тисячі фанатів.
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