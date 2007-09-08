Країна, яка хоче мати майбутнє, повинна дбати про три речі...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що у сфері спортивного розвитку потрібна нова, якісна, результативна і системна політика.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав учора, вручаючи державні нагороди кращим спортсменам, тренерам, ветеранам спорту з нагоди Дня фізичної культури і спорту.

За словами В.ЮЩЕНКА, Україна має винятковий спортивний потенціал, і завдання держави – його повноцінно реалізувати й посилювати. «Країна, яка прагне дбати про своє майбутнє, має, насамперед, дбати про три речі – про освіту, про заохочення людської ініціативи і про здоров’я громадян, а отже – про спорт», – зазначив Президент.

«Спорт має отримати ширшу, відчутнішу і потужнішу державну підтримку. Особливо важливо, щоб спортивні ідеали, ідеали здорового способу життя ставали привабливішими для молоді», – підкреслив Президент України.

Глава держави наголосив, що потрібно оновити і привести у відповідність до кращих світових стандартів нормативно-правову базу фізкультурно-спортивної сфери. Держава має збільшити асигнування на розвиток фізичної культури. За словами В.ЮЩЕНКА, необхідно розширити мережу спортивних шкіл, клубів, спеціалізованих навчальних спортивних закладів, центрів фізичної культури і спорту для інвалідів.

Серед принципових національних завдань В.ЮЩЕНКО відзначив підготовку, спільно з урядом, української збірної до Олімпійських ігор в Пекіні у 2008 році та активізацію спортивного руху у контексті проведення Євро-2012.