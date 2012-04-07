Результати матчів 26-го туру Чемпіонату України з футболу
07:40, 07 квітня 2012Спорт
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У київському дербі був явний лідер, а в Луцьку - "нерозмочене" табло
Арсенал - Оболонь 4:1
Закінчилися першіматчі26-готуруЧемпіонатуУкраїни зфутболу
Волинь- Ворскла0:0
Арсенал -Оболонь4:1 (Одібе 8, 64, Кобахідзе 11, 27 - Месхія 34)
Нагадаємо,що сьогодні грають...
Шахтар(64) - Динамо(67)
Карпати(17) -Металург(34)
Чорноморець(30) -Зоря (20)
...завтра...
Іллічівець(24) -Таврія(37)
Кривбас(32) -Олександрія(17)
... авпонеділоктурзавершать
Дніпро (41) -Металіст(55)
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