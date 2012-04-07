Результати матчів 26-го туру Чемпіонату України з футболу

У київському дербі був явний лідер, а в Луцьку - "нерозмочене" табло

Закінчилися першіматчі26-готуруЧемпіонатуУкраїни зфутболу



Волинь- Ворскла0:0



Арсенал -Оболонь4:1 (Одібе 8, 64, Кобахідзе 11, 27 - Месхія 34)



Нагадаємо,що сьогодні грають...



Шахтар(64) - Динамо(67)



Карпати(17) -Металург(34)



Чорноморець(30) -Зоря (20)



...завтра...



Іллічівець(24) -Таврія(37)



Кривбас(32) -Олександрія(17)



... авпонеділоктурзавершать



Дніпро (41) -Металіст(55)

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