Результати матчів 26-го туру Чемпіонату України з футболу

07:40, 07 квітня 2012
Спорт
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У київському дербі був явний лідер, а в Луцьку - "нерозмочене" табло

Арсенал - Оболонь 4:1

Закінчилися першіматчі26-готуруЧемпіонатуУкраїни зфутболу

Волинь- Ворскла0:0

Арсенал -Оболонь4:1 (Одібе 8, 64, Кобахідзе 11, 27 - Месхія 34)

Нагадаємо,що сьогодні грають...

Шахтар(64) - Динамо(67)

Карпати(17) -Металург(34)

Чорноморець(30) -Зоря (20)

...завтра...

Іллічівець(24) -Таврія(37)

Кривбас(32) -Олександрія(17)

... авпонеділоктурзавершать

Дніпро (41) -Металіст(55)

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