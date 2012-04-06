Матч проти «Шахтаря» Шева почне на лаві запасних

Нападник київського "Динамо" Андрій Шевченко не вийде в стартовому складі на матч київського «Динамо» проти донецького «Шахтаря» цієї суботи.

Про підготовку до ключового поєдинку сезону форвард повідав в інтерв'ю "Спорт-Експрес в Україні".

- У основі мене не буде однозначно. Проте я точно опинюся в числі запасних, а чи вийду на заміну - вирішувати тільки Сьоміну. Щодо моєї готовності, то об'єктивно її оцінити на даний момент дуже складно: фактично я тренуюся трохи більше тижня. Прогрес очевидний, але щоб вийти на оптимальний рівень, ще потрібний час.