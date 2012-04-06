Луческу розповів, на чому «можна піймати» динамівців

Головний тренер ФК «Шахтар»(Донецьк) Мірча Луческу побоюється, що якість суддівства може вплинути на результат «чемпіонського» матчу «Шахтар» - «Динамо», який відбудеться 7 квітня на «Донбас Арені».

Про це М.Луческу сказав журналістам під час відкритого тренування «Шахтаря», - повідомили УНІАН у прес-службі клубу.

«Коли ми аналізували нашу останню гру, я відразу сказав, що судити нас буде обов'язкове Вакс (арбітр Юрій Вакс із Сімферополя - УНІАН). Зазвичай нам дають того ж арбітра, який судив нас з «Динамо», коли гра закінчувалася на користь киян. Так було свого часу з Шандором (арбітр Андрій Шандор зі Львова - УНІАН), зараз історія повторюється», - сказав М. Луческу. При цьому він підкреслив, що найголовніше – щоб суддівство не вплинуло на результат».

«Не хочу, щоб був арбітраж типу Бойко (арбітр Сергій Бойко з Київської області - УНІАН), який судив наш матч з «Металістом». Тоді не було призначено два стовідсоткових пенальті. І хочу, щоб не повторився момент, коли нам забивало гол «Дніпро»: м'яч всередині потрапив в руку Кравченка, але суддя на це не відреагував», - вказав М.Луческу.

Він акцентував, що «це буде чемпіонський матч, і хто його виграє, заслуговує цього звання, від цієї гри залежить практично все (після 25 турів у «Шахтаря» 64 очка, у «Динамо» - 67 - УНІАН)».

«Сподіваємося, що цей суддя справиться з усім, що відбуватиметься на полі, і доведе, що Федерація футболу зробила правильно, призначивши його головним арбітром зустрічі», - підкреслив М.Луческу.

Кажучи про те, як він планує побудувати гру своєї команди, наставник «Шахтаря» зазначив, що динамівців «можна зловити на контратаках», але одночасно додав, що «в цьому випадку, повертаючись в оборону, динамівці дуже багато фолять ззаду проти швидкісних гравців «Шахтаря».

М.Луческу підтвердив, що до матчу готуються всі футболісти команди, проте назвати точний склад відмовився, пославшись на те, що «в кожному поєдинку ми змінюємо по чотири-п'ять гравців, і останнім часом і «Динамо» проводить таку ж ротацію».

«На нас чекає важкий поєдинок. Мабуть, у «Динамо» давно не було такого великого бажання виграти цей матч. Але й ми хочемо цього не менше. Сподіваюся, що з усього цього вийде гарний спектакль, який сподобається всім глядачам», - додав М.Луческу.