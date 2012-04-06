Тренер Металіста: Буде наука на майбутнє

"Металісту" варто забути про виліт з Ліги Європи та гідно завершити чемпіонат України.

Про це в ефірі програми "Про Лігу Європи" розповів головний тренер харків'ян Мирон Маркевич.

"Я подякував футболістам за сьогоднішню гру. Вони віддали всі сили. Напевне, сьогодні був не наш день. Мати стільки моментів і не реалізувати їх... Буде наука на майбутнє", - сказав він.

На запитання, чи тренували гравці пенальті, тренер відповів: "Спеціально - ні. Але бачив, що хлопці залишалися після тренування та пробивали. Думаю, все треба було вирішувати в основний час".

"Спортинг" практично не виходив зі своєї штрафної. Потрібно це забути та рухатися далі. Рівнем гри я особисто задоволений. Багато забивали у цьому розіграші. Зараз варто переключитися на чемпіонат і гідно дограти матчі, які залишилися", - резюмував він.

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