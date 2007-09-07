УЄФА хоче відмінити правила fair play

Футбольні судді посилять заходи боротьби зі штовханиною у штрафному майданчику перед виконанням вільних і кутових ударів. Як повідомляє Reuters, таке рішення у четвер прийняло УЄФА. Також союз має намір зупинити неписане правило про вибивання м`яча за лицьову лінію, якщо гравець одержав травму і подальшим поверненням його команді, яка володіла м`ячем.

«Штрафний майданчик - не місце для боротьби і хапання за футболки не повинні бути частиною футболу. Я підтримаю суддів, які боротимуться з цим, – заявив глава суддівського комітету УЄФА Анхель Марія Вільяр Льона. - Суддям дана установка - спочатку просто попереджати тих, хто провинився, а потім застосовувати жорсткіші заходи - аж до жовтих і червоних карток».

Рішення зупинити матч у разі отримання травми гравцем прийматиме суддя. Команди не повинні зупиняти гру або вибивати м`яч, поки їм не скаже зробити це арбітр.

«Відповідно, якщо команда травмованого гравця вибила м`яч за бокову, їм не слід чекати, що їм його повернуть назад», – заявили в УЄФА.

Газета.ру