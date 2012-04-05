Результати матчів Ліги чемпіонів

07:12, 05 квітня 2012
Спорт
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Баварія в півфіналі гратиме з Реалом, а Барселона - з Челсі.

Ліга Чемпіонів

Завершилисячвертьфінальніматчі у відповідьЛігичемпіонівУЄФА
 
Реал -АПОЕЛ5:2 (Роналду 26, 75, Кака 37, Кальєхон 80, ді Марія 84 - Мандука 67, Соларі 82 пен.). (3:0)

Челсі -Бенфіка2:1 (Лемпард 21 пен., Мейрелеш 90+2 - Гарсия 86) (1:0)

Нагадаємо, що ранішевідбулися матчі

Баварія -Олімпік2:0 (Оліч14,35).Першийматч2:0
 
Барселона-Мілан3:1 (Мессі11пен., 41пен., Інієста53 -Ночеріно32).(0:0)

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Отже, БаваріявпівфіналігратимезРеалом, а Барселона, відповідно -зЧелсі.

Першіпоєдинкипівфіналубудутьзіграні17і 18 квітня, відповіді -24і 25квітня.

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