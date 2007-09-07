Шева похвалив свого ”спадкоємця” у Мілані

У товариському матчі "Динамо" і "Мілана" у складі "червоно-чорних" дебютував 18-річний Алессандро Пато. Бразильського вундеркінда клуб купив у "Інтернасіоналя" за 22 мільйони євро. До зими Пато не зможе грати за "Мілан" в офіційних матчах, але вже одержав футболку з сьомим номером на спині – під яким виступав українець Андрій Шевченко. Дебют свого "спадкоємця" в "Мілані", який відзначився забитим м`ячем, прокоментував форвард "Челсі".

"Я думаю, що Пато чекає успіх в "Мілані", - заявив Шевченко. - Я вперше його побачив тут, у Києві, він - дуже симпатичний хлопець. У нього красиве хлопчаче обличчя і перед ним відкриваються великі можливості стати великим гравцем. Оскільки він молодий і вибрав правильну команду, яка на його шляху буде всіляко цьому сприяти. "Мілан" - одна велика сім`я. Хоча особисто для мене його успіхи не мають значення, я більше не "міланісті". Сім років, які я прожив в Італії залишаться в моєму серці. Коли я прийшов на матч, то зустрів багатьох своїх друзів: Анчелотті, Галліані, Брейду. Я був дуже радий з ними спілкуватися", - підсумував Шевченко.

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