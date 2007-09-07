Янукович відкрив басейн

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ урочисто відкрив сьогодні у Дніпропетровську після чотирирічної реконструкції плавальний басейн СК «Метеор» об’єднання «Південмаш».

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму виступі під час відкриття В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що уряд ухвалив рішення про присвоєння зазначеній спортивній споруді статусу національної бази олімпійської та параолімпійської підготовки українських спортсменів.

За словами прем’єр-міністра, від сьогодні в басейні СК «Метеор» почнеться підготовка спортсменів до Олімпійських ігор у Пекіні. В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що відкритий сьогодні басейн є наразі єдиним басейном в Україні, який відповідає європейським стандартам.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що держава витратила на реконструкцію басейну близько 50 млн. грн. До приміщення басейну, який був побудований ще в 1970 році, під час реконструкції було добудовано 3 тис. квадратних метрів додаткової площі. Спортивна споруда оснащена автономною системою опалення та кондиціювання та електронною системою обчислення часу швейцарської фірми «Омега».

У відкритті басейну СК «Метеор» також взяли участь олімпійські чемпіони з плавання Яна КЛОЧКОВА та Денис СИЛАНТЬЄВ.

Під час урочистого відкриття басейну разом з прем’єр-міністром були присутні тимчасово виконуючий обов’язки голови Дніпропетровської ОДА Віктор БОНДАР, голова обласної ради Юрій ВІЛКУЛ, міністр регіональної політики України Володимир ЯЦУБА, голова Національного космічного агентства України Юрій АЛЄКСЄЄВ та інші.