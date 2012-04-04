Результати матчів Ліги чемпіонів
06:57, 04 квітня 2012Спорт
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Баварія і Барселона чекають суперників у півфіналі.
Закінчилисядва чвертьфінальніматчі-відповіді ЛігичемпіонівУЄФА
Баварія -Олімпік2:0 (Оліч14,35).Першийматч2:0
Барселона-Мілан3:1 (Мессі11пен., 41пен., Інієста53 -Ночеріно32).(0:0)
Завтравідбудутьсяматчі
Реал -АПОЕЛ(3:0)
Челсі -Бенфіка(1:0)
Баваріявпівфіналігратимезпереможцем першоїзазначеноїпари, Барселона, відповідно -другої.
Першіпоєдинкипівфіналубудутьзіграні17і 18 квітня, відповіді -24і 25квітня.
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