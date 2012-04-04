Результати матчів Ліги чемпіонів

Баварія і Барселона чекають суперників у півфіналі.

Закінчилисядва чвертьфінальніматчі-відповіді ЛігичемпіонівУЄФА



Баварія -Олімпік2:0 (Оліч14,35).Першийматч2:0



Барселона-Мілан3:1 (Мессі11пен., 41пен., Інієста53 -Ночеріно32).(0:0)



Завтравідбудутьсяматчі



Реал -АПОЕЛ(3:0)



Челсі -Бенфіка(1:0)



Баваріявпівфіналігратимезпереможцем першоїзазначеноїпари, Барселона, відповідно -другої.



Першіпоєдинкипівфіналубудутьзіграні17і 18 квітня, відповіді -24і 25квітня.

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