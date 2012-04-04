Результати матчів Ліги чемпіонів

06:57, 04 квітня 2012
Спорт
3333

Баварія і Барселона чекають суперників у півфіналі.

Закінчилисядва чвертьфінальніматчі-відповіді ЛігичемпіонівУЄФА
 
Баварія -Олімпік2:0 (Оліч14,35).Першийматч2:0
 
Барселона-Мілан3:1 (Мессі11пен., 41пен., Інієста53 -Ночеріно32).(0:0)

Завтравідбудутьсяматчі

Реал -АПОЕЛ(3:0)
 
Челсі -Бенфіка(1:0)

Баваріявпівфіналігратимезпереможцем першоїзазначеноїпари, Барселона, відповідно -другої.

Першіпоєдинкипівфіналубудутьзіграні17і 18 квітня, відповіді -24і 25квітня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter