«Шахтар» запустив інтернет-телеканал

ФПро це УНІАН повідомили у прес-службі ФК «Шахтар».

Вже зараз всі прихильники «оранжево-чорних» можуть випробувати новий ресурс, перейшовши за посиланням - http://fcsd.tv/ru/. За словами начальника відділу інтернет-медіа ФК «Шахтар» Володимира Лисенка, головна ідея порталу – дозволити вболівальникам «гірників» знайти будь-яке відео з життя команди із заданої тематики і згрупувати його у такий спосіб, щоб воно було зручне для перегляду. Для цієї мети було створено плей-лист, який буде доступний тільки авторизованим користувачам сайту. Крім того, функціонуватиме розділ «Вибране», до якого користувачі зможуть додавати улюблені ролики, а також з'явиться можливість вставити будь-яке відео на власну сторінку, на сайт, в соціальну мережу, скориставшись кодом.

Сам інтернет-телеканал доступний трьома мовами – російською, українською і англійською, а до кожного відео підключено плагін коментарів, яким можна скористатися за наявності акаунта у Facebook.

За інформацією прес-служби, ресурс доступний на всіх мобільних платформах, які затребувані в даний момент, - вболівальники зможуть проглядати відео в режимі онлайн прямо з екранів своїх мобільних пристроїв. Єдина умова – швидкість інтернет-з'єднання, яка має бути не менш як 512 кб за секунду.