Футболіст отримав за автогол 240 тисяч доларів
07:13, 03 квітня 2012Спорт
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Італійський футболіст Андреа Масьєлло зізнався в тому, що підіграв противнику, забивши гол у власні ворота.
Це відбулосяврамкахдоговірногоматчуміжклубами"Барі" і"Лечче" вминуломуроці,повідомляєБі-бі-сі зпосиланнямнаіталійськуфутбольнуфедерацію.
ЯкповідомляєіталійськеагентствоANSA, футболістрозповів,щоотримавзаавтогол240тис.доларів.
Масьєлло,заразграєв "Аталанті", заарештуваливпонеділоку справіпро участьвдоговірнихматчах.
Слідстворозглядаєцілийрядминулорічнихматчів,як першоїліги (СеріяB), такі елітногодивізіонуСеріяA.
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