Футболіст отримав за автогол 240 тисяч доларів

Італійський футболіст Андреа Масьєлло зізнався в тому, що підіграв противнику, забивши гол у власні ворота.

Це відбулосяврамкахдоговірногоматчуміжклубами"Барі" і"Лечче" вминуломуроці,повідомляєБі-бі-сі зпосиланнямнаіталійськуфутбольнуфедерацію. ЯкповідомляєіталійськеагентствоANSA, футболістрозповів,щоотримавзаавтогол240тис.доларів. Масьєлло,заразграєв "Аталанті", заарештуваливпонеділоку справіпро участьвдоговірнихматчах. Слідстворозглядаєцілийрядминулорічнихматчів,як першоїліги (СеріяB), такі елітногодивізіонуСеріяA.

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