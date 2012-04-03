Футболіст отримав за автогол 240 тисяч доларів

07:13, 03 квітня 2012
Спорт
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Італійський футболіст Андреа Масьєлло зізнався в тому, що підіграв противнику, забивши гол у власні ворота.

Це відбулосяврамкахдоговірногоматчуміжклубами"Барі" і"Лечче" вминуломуроці,повідомляєБі-бі-сі зпосиланнямнаіталійськуфутбольнуфедерацію.

 

ЯкповідомляєіталійськеагентствоANSA, футболістрозповів,щоотримавзаавтогол240тис.доларів.

 

Масьєлло,заразграєв "Аталанті", заарештуваливпонеділоку справіпро участьвдоговірнихматчах.

 

Слідстворозглядаєцілийрядминулорічнихматчів,як першоїліги (СеріяB), такі елітногодивізіонуСеріяA.

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