Усі 7 консульств Польщі приймуть на себе вал українських вболівальників

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції повідомив генеральний консул, керівник Консульського відділу посольства Польщі в Україні Рафал Вольскі.

Він зазначив, що усі 7 консульських установ Польщі, які зараз діють в Україні, запроваджують процедуру спрощеного оформлення віз для охочих відвідати країну в період проведення Євро-2012. За словами генерального консула, враховуючи велику кількість людей, які планують приїхати до Польщі в цей час, польські консульства збільшать кількість працівників, які опрацьовуватимуть надані документи для отримання польської візи.

Р.Вольскі зауважив, що документи для отримання польської візи на час проведення чемпіонату консульські установи почали приймати вже з початку березня і закликав всіх охочих якомога раніше надати свої документи на отримання візи, аби отримати перепустку до Польщі вчасно.

Він зауважив, що для отримання польської візи на час проведення матчів Євро, не обов’язково надавати візову анкету в електронному варіанті, достатньо буде заповнити примірник анкети вручну.

Організовані групи вболівальників чи туристів будуть обслуговуватись у консульствах у першочерговому порядку.

Консул нагадав, що для отримання короткострокової візи для відвідання Польщі, яка є країною шенгенської зони, необхідно надати заповнену візову анкету, закордонний паспорт, внутрішній паспорт, страховий поліс, а також документи, які засвідчують мету поїздки. Для футбольних вболівальників підтвердженням мети поїздки буде квиток на матч Євро-2012, який проходитиме в одному з чотирьох польських міст, а для інших охочих відвідати Польщу у цей час будуть діяти звичні документи, тобто підтвердження бронювання готелю на певний строк.

Сума консульського збору за розгляд документів на отримання візи, залишається незмінною - 35 євро.

Як відомо Чемпіонат Європи з футболу 2012 року відбудеться в чотирьох українських і чотирьох польських містах з 8 червня до 1 липня.