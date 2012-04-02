Євро-2012 стане фінансовою катастрофою для Польщі

Проведення Польщею фінальної частини чемпіонату Європи з футболу стане «фінансовою катастрофою» для країни, оскільки заплановані під час заходу та в подальшій перспективі доходи від туризму не покриють видатків на його організацію.

Про це йдеться у звіті польського Інституту глобалізації, присвяченому проведенню у Польщі Євро-2012, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Автор понад 40-сторінкового звіту Марек Лангаліс базує свої висновки на досвіді організаторів чемпіонату Європи з футболу у 2004 та чемпіонату світу 2006 роках - Німеччини та Португалії – та орієнтовних доходах від туризму у Польщі у зв’язку та після Євро-2012.

За оцінками експерта, до польських міст у червні цього року приїде додатково максимум 43 тис. туристів, котрі разом із офіційними представниками UEFA та VIP-персонами залишать у країні від близько 30 до 250 млн. євро.

М.Лангаліс зауважує, що Німеччина, яка витратила на підготовку чемпіонату 12,5 млрд. євро, отримала 2 млрд. доходів, а Португалія отримала близько 300 млн. євро доходів при видатках в 1 млрд. євро.

Експерт називає підготовлений у 2010 році на замовлення польського Міністерства спорту звіт впливу Євро-2012 на економіку Польщі, у якому прогнозується приїзд у червні цього року 820 тис. уболівальникам та 7 млрд. євро додаткових доходів від туризму до 2020 року, «занадто оптимістичним».

Він відзначив, що головні прибутки від організації Євро-2012 отримає UEFA та польська федерація футболу, додавши, що Польща, як держава, може заробити лише на податках, закладених у товари та послуги, які купуватимуть уболівальники, та на оренді збудованих стадіонів.

За його даними, оренда футбольних арен коштуватиме близько 1 млн. євро.

Експерт зауважив, що більшість поляків, які не зможуть дивитися матчі Євро-2012 на стадіонах, де-факто доплатять із своїх податків – за рахунок видатків на підготовку - за кожен квиток для уболівальників близько 3 тис. євро.

«Підготовку до Євро-2012 з точки зору бізнесу з самого початку супроводжував надмірний оптимізм. Чемпіонат є спортивним заходом, престижним, іміджевим, але точно не доброю нагодою для заробітку», - написав М.Лангаліс.

Експерт зауважив, що навіть громадське телебачення TVP, яке транслюватиме матчі чемпіонату, отримає понад 12 млн. євро збитків.

«На жаль, це не єдина інституція, яка піддалася бізнесовій гарячці Євро-2012», - відзначає автор звіту.

Як повідомляв УНІАН, за даними Інституту глобалізації, підготовка Польщі до цьогорічному чемпіонату Європи з футболу обійдеться у близько 1,15 млрд. євро, 90% з яких поглинуло будівництво та реконструкція стадіонів у чотирьох містах організаторах заходу.

Польща виграла право організовувати Євро-2012 разом з Україною у квітні 2007 року.