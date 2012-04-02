Фінал Кубка України з футболу знову пройде на НСК «Олімпійський»

Через п’ять років фінал Кубка України знову пройде на головній арені країни – НСК «Олімпійський».

Про повернення головного матчу розіграшу до Києва повідомив заступник директора Місцевого організаційного комітету Іван Федоренко. «Федерація футболу України пішла на зустріч МОКу в проханні провести 6 травня фінал Кубка України на НСК «Олімпійський», - сказав Іван Федоренко. – Це рішення продиктоване необхідністю провести генеральну репетицію перед Євро-2012, протестувати роботу всіх служб, побачити, як функціонуватиме транспорт та буде організоване пересування уболівальників. А з 11 травня всі стадіони, на яких гратимуться матчі чемпіонату континенту, переходять в управління УЄФА».

Як відомо, фінал Кубка України, на відміну від інших матчів, де беруть участь професіональні клуби, проводиться федерацією футболу. В Регламенті було закріплено, що фінальний матч розіграшу кожного року проводиться на НСК «Олімпійський», проте через реконструкцію арени останній раз команди вирішували тут долю призу ще 2007-го. Потім фінали двічі приймав Харків, а також Дніпропетровськ і Суми.

Інформаційний центр «Україна-2012»