Житомирянка стала чемпіонкою світу з кікбоксінгу

Житомирянка Віра МАКРЕСОВА стала чемпіонкою світу з кікбоксингу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Чемпіонку з перемогою привітав губернатор області Юрій ПАВЛЕНКО.

"Це - перша чемпіонка світу з кікбоксингу серед дорослих на Житомирщині", - повідомив голова облдержадміністрації.

25-31 серпня у Німеччині відбувся Чемпіонат світу з кікбоксингу за версією WKA у розділах фул, лайт, семі-контакт та тай-боксингу. В турнірі брали участь понад тисяча найкращих кікбоксерів з 41 країни світу. Житомирщину на головних змаганнях року у складі збірної команди України представляла вихованка ДЮСШ спорткомплексу “Авангард” В.МАКРЕСОВА. Виступаючи у ваговій категорії до 50 кг за правилами тай-боксингу, житомирянка перемогла спортсменок із Франції, Німеччини й Нігерії, здобула золоту нагороду та стала чемпіонкою світу.

Довідка УНІАН: В.МАКРЕСОВА 1987 р.н., студентка факультету фізичного виховання Житомирського державного університету імені Івана Франка, тренується під керівництвом В’ячеслава ГОПАНЧУКА.