УЄФА по-новому продаватиме права на телетрансляції міжнародних матчів

Про це повідомляє BBC Україна.

Європейські футбольні боси придумали новий бізнес-план продажу прав на телетрансляції міжнародних матчів з тим, аби не допустити, щоб рука фанів потягнулася до кнопки "вимкн." на дистанційних пультах телевізорів.

Відтепер телемовники муситимуть звертатися напряму до УЄФА для отримання прав на трансляцію міжнародних ігор. Раніше телекомпанії мали домовлятися з федераціями футболу кожної окремої країни старого континенту.

"Тут ідеться про турботу про національні футбольні збірні і про те, щоб створити більш стабільні умови для національних федерацій футболу",-- сказав на фінансовому форумі Soccerex у Манчестері Джанні Інфантіно, генеральний секретар УЄФА.

"Відтак, тепер буде один продавець на права для показу всіх матчів. Тут буде багато переваг -- включно з більшими прибутками для національних федерацій футболу Європи",-- сказав пан Інфантіно.

Раніше УЄФА оцінювала збільшення чистих прибутків від продажу прав на телевізійні трансляції на 67%.