Шева не знає, що відбувається, але чекає свого шансу

Андрій Шевченко додав загадковості ситуації з його непотраплянням до складу "Челсі" цього сезону, визнавши, що він не знає, чому не виходить на поле. Тренер команди Жозе Моурінью стверджував, що Шевченко недостатньо відновився після травми спини. Проте, судячи з усього, Шевченко, який 22 серпня відіграв 55 хвилин у товариському матчі між збірними України і Узбекистану, з цим не згоден.

Зараз нападаючий разом з українською командою готується до відбіркових матчів Євро-2008 - у суботу на виїзді проти Грузії і в середу вдома проти Італії. "Я не граю в "Челсі", і я не знаю, чому, - сказав він. - Я цього не розумію, проте я чекаю свого шансу".

У складі "Челсі" Шевченко зіграв три матчі протягом передсезонного туру по Сполучених Штатах, а потім з`явився на полі в товариських матчах з "Фейєнордом" і "Глазго Рейнджерс". Він не поїхав у Данію на останній товариский матч з "Брондбю", проте тренувався напередодні матчу на Суперкубок Англії проти "Манчестер Юнайтед" 5 серпня, і очікувалося, що він з`явиться на полі.

Цього сезону Моурінью жодного разу не включив Шевченка у склад на матчі прем`єр-ліги, зокрема, на останній матч проти "Астон Вілли" у суботу. Цього літа Моурінью зміцнив свою атакуючу лінію таким, що перейшов на правах "вільного агента" з мюнхенської "Баварії" Клаудіо Пісарро, і, враховуючи, що лінія атаки вже включає Дідьє Дрогба і Саломона Калу, у Шевченка не залишилося сумнівів щодо того, що йому доведеться боротися за місце в складі.

"Він повинен чекати свого шансу, і, коли він його одержить, він повинен ним скористатися, - сказав помічник головного тренера "Челсі" Стів Кларк. - Крім Шевченка, у нас є ще три нападаючі".

За матеріалами офіційного сайту ФК "Челсі"