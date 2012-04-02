Результати 25-го туру Чемпіонату України з футболу

У наступному турі грають Шахтар - Динамо.

Завершився25-йтурЧемпіонатуУкраїни зфутболу.



Металіст- Кривбас1:1 (Марлос74 -Федорчук18)



Динамо- Чорноморець3:1 (Ідейє27, Гармаш41, Алієв69 -Матос75)



Ворскла- Шахтар0:2 (Селезньов27, Тейшейра49).



Олександрія -Арсенал1:2 (Генев49 -Ковпак47, 50)



Нагадаємо, що ранішезіграли



Металург -Волинь0:3 (Майкон36пен., 84,Савич40)



Таврія- Дніпро0:2 (Зозуля11,Боатенг77)



Зоря- Іллічівець2:2 (Ідахор27,Вернидуб45 -Фомін8, Віценець37)



Оболонь- Карпати2:0 (Гурський6, Мандзюк30)



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Ігри26-готурупризначені на



6 квітня



Волинь (25) - Ворскла (31)



Арсенал (38) -Оболонь (18)



7 квітня



Шахтар (64) -Динамо (67)



Карпати (17) -Металург (34)



Чорноморець (30) - Зоря (20)



8 квітня



Іллічівець(24) - Таврія (37)



Кривбас (32) -Олександрія (17)



Дніпро (41) -Металіст (55)

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