Результати 25-го туру Чемпіонату України з футболу
У наступному турі грають Шахтар - Динамо.
Завершився25-йтурЧемпіонатуУкраїни зфутболу.
Металіст- Кривбас1:1 (Марлос74 -Федорчук18)
Динамо- Чорноморець3:1 (Ідейє27, Гармаш41, Алієв69 -Матос75)
Ворскла- Шахтар0:2 (Селезньов27, Тейшейра49).
Олександрія -Арсенал1:2 (Генев49 -Ковпак47, 50)
Нагадаємо, що ранішезіграли
Металург -Волинь0:3 (Майкон36пен., 84,Савич40)
Таврія- Дніпро0:2 (Зозуля11,Боатенг77)
Зоря- Іллічівець2:2 (Ідахор27,Вернидуб45 -Фомін8, Віценець37)
Оболонь- Карпати2:0 (Гурський6, Мандзюк30)
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Ігри26-готурупризначені на
6 квітня
Волинь (25) - Ворскла (31)
Арсенал (38) -Оболонь (18)
7 квітня
Шахтар (64) -Динамо (67)
Карпати (17) -Металург (34)
Чорноморець (30) - Зоря (20)
8 квітня
Іллічівець(24) - Таврія (37)
Кривбас (32) -Олександрія (17)
Дніпро (41) -Металіст (55)