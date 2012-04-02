Результати 25-го туру Чемпіонату України з футболу

07:17, 02 квітня 2012
Спорт
2622

У наступному турі грають Шахтар - Динамо.

Завершився25-йтурЧемпіонатуУкраїни зфутболу.

Металіст- Кривбас1:1 (Марлос74 -Федорчук18)

Динамо- Чорноморець3:1 (Ідейє27, Гармаш41, Алієв69 -Матос75)

Ворскла- Шахтар0:2 (Селезньов27, Тейшейра49).

Олександрія -Арсенал1:2 (Генев49 -Ковпак47, 50)

Нагадаємо, що ранішезіграли

Металург -Волинь0:3 (Майкон36пен., 84,Савич40)

Таврія- Дніпро0:2 (Зозуля11,Боатенг77)

Зоря- Іллічівець2:2 (Ідахор27,Вернидуб45 -Фомін8, Віценець37)

Оболонь- Карпати2:0 (Гурський6, Мандзюк30)

***

Ігри26-готурупризначені на

6 квітня

Волинь (25) - Ворскла (31)

Арсенал (38) -Оболонь (18)

7 квітня

Шахтар (64) -Динамо (67)

Карпати (17) -Металург (34)

Чорноморець (30) - Зоря (20)

8 квітня
    
Іллічівець(24) - Таврія (37)

Кривбас (32) -Олександрія (17)

Дніпро (41) -Металіст (55)

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter