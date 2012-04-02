Плавець-марафонець у крижаній воді переплив севастопольську бухту

Як повідомив УНІАН голова «Об'єднання підтримки і розвитку молоді і спорту в місті Севастополі» Олександр Синявський, всю дистанцію від причалу «Аполонова» до Інкермана спортсмен проплив стилем батерфляй за 2 години 3 хвилини. Пливти О.Софянику допомагав сильний попутний вітер. Плавця супроводжував на надувному човні президент міської федерації любителів зимового плавання Валерій Веселов, який на останньому етапі, в районі селища ГРЕС, приєднався до запливу і проплив 1,5 км.

За твердженням О.Синявського, після запливу спортсмени повідомили, що самопочуття у них прекрасне.

У найближчих планах О.Софяника заплив від Кіпру до Ізраїлю, а також запливи від узбережжя Естонії до Фінляндії.

Як повідомляв УНІАН, рік тому, 29 березня, севастопольський плавець-марафонець О.Софяник у протоці Босфор у Стамбулі в 10-градусній воді подолав відстань 12 км, з європейської до азіатської частини міста. 8 березня 2011 р. в Севастопольській бухті він здійснив заплив у крижаній воді на дистанцію 6 км, присвячений святкуванню Міжнародного жіночого дня. Тоді спортсмен подолав усю дистанцію кролем, частину дистанції проходив брасом. Також у 2011 році О.Софяник здійснив безпрецедентний заплив через південно-китайське море.