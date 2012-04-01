Жлобинський "Металург" вперше став чемпіоном Білорусі з хокею
22:27, 01 квітня 2012Спорт
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Колишнім найвищим досягненням "Металурга" були бронзові медалі.
Жлобинський"Металург" впершевісторіїздобувтитулчемпіонаБілорусі зхокею,у фінальнійсеріїперемігшигродненський"Неман" з рахунком4-2, повідомляєРІА "Новости".
Шостийматчсеріїзавершився зрахунком1:0 (0:0,1:0,0:0)на користь "вовків", у складіякихна9-йхвилинідругого періодувідзначивсяВалерійХлєбников.
Колишнімнайвищимдосягненням "Металурга" булибронзовімедалічемпіонатуБілорусії,якікомандавигравалав2009і 2011роках.
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