Жлобинський "Металург" вперше став чемпіоном Білорусі з хокею

Колишнім найвищим досягненням "Металурга" були бронзові медалі.

Жлобинський"Металург" впершевісторіїздобувтитулчемпіонаБілорусі зхокею,у фінальнійсеріїперемігшигродненський"Неман" з рахунком4-2, повідомляєРІА "Новости".



Шостийматчсеріїзавершився зрахунком1:0 (0:0,1:0,0:0)на користь "вовків", у складіякихна9-йхвилинідругого періодувідзначивсяВалерійХлєбников.



Колишнімнайвищимдосягненням "Металурга" булибронзовімедалічемпіонатуБілорусії,якікомандавигравалав2009і 2011роках.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter