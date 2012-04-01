Воротар збірної України отримав тяжку травму (фото)

Воротар збірної України та московського "Спартака" Андрій Дикань під час матчу з "Зенітом" в суботу отримав множинні переломи кісток лицьового скелета і струс мозку, повідомляється на сайті клубу. Як зазначається в повідомленні, Дикань отримав "перелом правої орбітальної кістки, перелом правої виличної кістки, перелом верхньої щелепи справа зі зміщенням та струс головного мозку. Спортсмен перебуває в стані середньої тяжкості, його постійно спостерігають нейрохірург і невропатолог". В середині другого тайму з воротарем спартаківців зіткнувся форвард Олександр Кержаков, який завдав Диканю удар коліном в обличчя. Сам Кержаков наголосив, що з його боку злого наміру не було, і завдати травми Диканю він не хотів. "Просто була дуже висока швидкість, і я фізично не встиг прибрати ногу", - пояснив зенітівець.

Стан Диканя залишається стабільним, забиття головного мозку у футболіста не виявлено, заявив агентству "Р-Спорт" спірозмовник у лікарні, де голкіпер проходить лікування. "Тиск у межах норми, температури сьогодні не було. Зараз у нього проходить медикаментозна протинабрякова терапія. У нього струс головного мозку все-таки був, але забиття головного мозку немає. Трохи йде крововилив у сітківку, завтра окуліст повторно подивиться. У нього набряк орбітальної зони, вилична кістка не зміщена", - розповів він у телефонній розмові. Співрозмовник агентства зазначив, що "хірурги операцію обговорювали, але питання буде обговорюватися завтра". "Зараз у нього стан не гірший вчорашнього. Двоїння в очах немає, тільки скаржиться на помірні болі в ділянці травми, але неврологічного дефіциту у нього немає, що добре. Стан ближчий до задовільного. Зараз він стабільний", - цитує РІА Новости.

Під питанням не тільки участь воротаря в іграх за "Спартак" до кінця сезону сезоні, а й поїздка на Євро-2012. Враховуючи дворічну дискваліфікацію, яку в кінці січня УЄФА наклав на ще одного українського воротаря Олександра Рибку, воротарська позиція у збірної України може стати проблемною.