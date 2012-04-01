Динамо виграло у Чорноморця
19:27, 01 квітня 2012Спорт
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Результати 25-го тура Чемпіонату України з футболу.
Динамо- Чорноморець3:1 (Ідейє27, Гармаш41, Алієв69 -Матос75)
Ворскла- Шахтар0:2 (Селезньов27, Тейшейра49).
Олександрія -Арсенал1:2 (Генев49 -Ковпак47, 50)
Нагадаємо, що ранішезіграли
Металург -Волинь0:3 (Майкон36пен., 84,Савич40)
Таврія- Дніпро0:2 (Зозуля11,Боатенг77)
Зоря- Іллічівець2:2 (Ідахор27,Вернидуб45 -Фомін8, Віценець37)
Оболонь- Карпати2:0 (Гурський6, Мандзюк30)
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19:30Металіст (54) -Кривбас(31)
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