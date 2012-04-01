Шахтар везе три бали з Полтави

Триває 25-й тур Чемпіонату України з футболу

Ворскла- Шахтар0:2 (Селезньов27, Тейшейра49).



У матчіДинамо- Чорноморецьтриває першийтайм. Рахунок1:0 (Ідейє 27)



Турзавершить сьогоднішній матч 19:30Металіст (54) -Кривбас(31) Нагадаємо, що раніше зіграли Олександрія - Арсенал 1:2 (Генев 49 - Ковпак 47, 50) Металург-Волинь 0:3 (Майкон 36 пен., 84, Савич 40)



Таврія-Дніпро 0:2 (Зозуля 11, Боатенг 77)



Зоря-Іллічівець 2:2 (Ідахор 27, Вернидуб 45 - Фомін 8, Віценець 37)



Оболонь-Карпати 2:0 (Гурський 6, Мандзюк 30)

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