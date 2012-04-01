Арсенал вирвав перемогу в Олександрії

16:27, 01 квітня 2012
Спорт
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Триває 25-й тур Чемпіонату України з футболу

Олександрія - Арсенал 1:2 (Генев 49 - Ковпак 47, 50)

У матчіВорскла- Шахтартриває першийтайм.Рахунок0:1 (Селезньов27).

Нагадаємо, що сьогодні тур завершать матчі

17:30Динамо(64)- Чорноморець(30)

19:30Металіст (54) -Кривбас(31)

... а раніше зіграли

Металург-Волинь 0:3 (Майкон 36 пен., 84, Савич 40)

Таврія-Дніпро 0:2 (Зозуля 11, Боатенг 77)

Зоря-Іллічівець 2:2 (Ідахор 27, Вернидуб 45 - Фомін 8, Віценець 37)

Оболонь-Карпати 2:0 (Гурський 6, Мандзюк 30)

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