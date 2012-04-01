Підліток зник у горах на змаганнях зі спортивного орієнтування
10:41, 01 квітня 2012Спорт
1846
Більше 200 людей шукають 16-річного глухонімого підлітка з Полтави, який зник на міжнародних змаганнях зі спортивного орієнтування 30 березня в районі Ангарського перевалу в Криму.
Про це повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Учасник змагань Костянтин Магденко не прийшов до фінішу, спочатку спортсмени намагалися розшукати підлітка самостійно, пізніше - звернулися по допомогу до міліції.
31 березня хлопчика шукали співробітники МНС і МВС, фахівці-кінологи, працівники контрольно-рятувальної служби, лісники, учасники змагань.
Роботи продовжили сьогодні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter