Підліток зник у горах на змаганнях зі спортивного орієнтування

Більше 200 людей шукають 16-річного глухонімого підлітка з Полтави, який зник на міжнародних змаганнях зі спортивного орієнтування 30 березня в районі Ангарського перевалу в Криму.

Про це повідомила прес-служба кримського управління МНС. Учасник змагань Костянтин Магденко не прийшов до фінішу, спочатку спортсмени намагалися розшукати підлітка самостійно, пізніше - звернулися по допомогу до міліції. 31 березня хлопчика шукали співробітники МНС і МВС, фахівці-кінологи, працівники контрольно-рятувальної служби, лісники, учасники змагань. Роботи продовжили сьогодні.

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