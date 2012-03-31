Оболонь виграла «матч за 6 очок»
20:19, 31 березня 2012Спорт
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Пивовари залишають «зону смерті» Прем’єр-ліги.
Завершився останній на сьогодні матч 25-го туру Чемпіонату України з футболу.
Переможцем у так званому поєдинку за 6 очок вийшла київська «Оболонь», яка залишає «зону смерті» Прем’єр-ліги. Натомість туди падають львівські «Карпати», яким попри потужну підтримку фанів не вдалося розписатися у воротах «пивоварів».
Україна. Прем’єр-ліга
25 тур
Оболонь – Карпати 2:0
Голи: Гурський 6, Мандзюк 30.
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