Оболонь виграла «матч за 6 очок»

Завершився останній на сьогодні матч 25-го туру Чемпіонату України з футболу.

Переможцем у так званому поєдинку за 6 очок вийшла київська «Оболонь», яка залишає «зону смерті» Прем’єр-ліги. Натомість туди падають львівські «Карпати», яким попри потужну підтримку фанів не вдалося розписатися у воротах «пивоварів».

Україна. Прем’єр-ліга

25 тур

Оболонь – Карпати 2:0

Голи: Гурський 6, Мандзюк 30.