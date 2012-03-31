Зоря та Іллічівець забили 4 голи на двох
17:52, 31 березня 2012Спорт
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Жодну з команд не влаштовувала нічия, тому протистояння було запеклим.
Триває 25-ий тур Чемпіонату України з футболу.
Матч у Луганську аутсайдерів Прем'єр-ліги Зорі та Іллічівця відзначився запеклою боротьбою, яка тривала до останніх секунд. Команди влаштували справжню битву за очки. У підсумку – бойова нічия.
Україна. Прем’єр-ліга
25 тур
Зоря – Іллічівець 2:2
Голи: Ідахор 27, Вернидуб 45 – Фомін 8, Віценець 37.
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