Зоря та Іллічівець забили 4 голи на двох

Жодну з команд не влаштовувала нічия, тому протистояння було запеклим.

Триває 25-ий тур Чемпіонату України з футболу. Матч у Луганську аутсайдерів Прем'єр-ліги Зорі та Іллічівця відзначився запеклою боротьбою, яка тривала до останніх секунд. Команди влаштували справжню битву за очки. У підсумку – бойова нічия. Україна. Прем’єр-ліга 25 тур Зоря – Іллічівець 2:2 Голи: Ідахор 27, Вернидуб 45 – Фомін 8, Віценець 37.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter