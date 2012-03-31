На матчі Динамо-Чорноморець очікується аншлаг

Завтра в Києві, на НСК «Олімпійський» відбудеться матч 25-го туру чемпіонату України, в якому зійдуться «Динамо» і «Чорноморець». Як повідомляє «Динамо Киев от Шурика», станом на ранок сьогоднішнього дня на цей поєдинок реалізовано 49 807 квитків, що складає 70% загальної місткості стадіону (головна арена України здатна прийняти на своїх трибунах 70 050 уболівальників).

Таким чином, уже третій підряд домашній матч «Динамо» пройде за відчутної підтримки трибун. За поєдинком «Динамо» — «Арсенал» спостерігали 51 284 глядачі, а дніпровське дербі «Динамо» — «Дніпро» узагалі пройшло практично за повного аншлагу — 68 014 глядачів, що становить рекорд відвідуваності поточного чемпіонату України.