Міськрада ліквідувала футбольну ДЮСШ

Як передає кореспондент УНІАН, цьому рішенню передували тривалі дискусії у сесійній залі. Зокрема, ряд депутатів наголошували на недоцільності такого рішення.

Натомість заступник міського голови з гуманітарних питань Леонід Бицюра наполягав, що дане рішення дасть можливість не лише зекономити кошти на апарат школи, а й забезпечити більш ефективне управління галуззю спорту у Тернополі.

«Ви ж бачите, що з державного бюджету галузь фактично не фінансується, а повністю перекрити усі витрати міська казна теж не може», – зазначив Л.Бицюра.

Натомість депутат Петро Ландяк наголосив, що навіть якщо директор спортивної школи не відповідає займаній посаді і до його роботи є зауваження, це не привід ліквідовувати школу.

Депутат Володимир Кузьма запропонував створити комісію для вивчення даного питання і розглянути його на наступній сесії.

Проте представники ВО «Свобода», які мають більшість у міськраді, наполягли на голосуванні за даний проект.

Відтак було прийнято рішення про зміну назви комунальної «ДЮСШ з футболу» на комунальний заклад «ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту» і припинення комунального закладу ДЮСШ №3 шляхом приєднання до комунального закладу «ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту».

Завдяки цьому залишиться одна посада директора (замість двох), одна – заступника (замість двох) і дві посади бухгалтерів (замість чотирьох). Усі посади тренерів збережено.

За дане рішення проголосували 34 депутати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні тренери і вихованці ДЮСШ № 3 пікетували міську раду, протестуючи проти намірів ліквідувати заклад.