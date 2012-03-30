За олімпійське золото Кличка-молодшого заплатили рекордну суму

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, аукціон відбувся ввечері 29 березня.

Заплативши за цей унікальний лот рекордну суму, покупець на знак пошани повернув медаль тому, кому вона належить по праву – чемпіону.

Одразу після продажу лоту представник покупця оголосив бажання добродійника - залишити медаль у сім’ї Кличків.

Володимир був розчулений таким великодушним жестом, йдеться у повідомленні. «Ця медаль принесла успіх як Віталію, так і мені. Вона стала основою нашого професійного успіху та ключем, що відчинив для нас багато дверей. Наша мрія стала реальністю. І завдяки коштам, котрі заплатив за медаль добродійник, ми також зможемо втілити в життя мрії сотень тисяч українських дітей. Від імені цих дітей, їхніх батьків та вчителів я дякую вам за небайдужість», - сказав В.Кличко.

Загалом на аукціоні було зібрано понад 1 млн. 500 тис. доларів. Зокрема, за ексклюзивні ключки та гру в гольф у найстарішому гольф-клубі світу Сент-Ендрюс у Шотландії покупець заплатив 60 тис. доларів; за картину, написану під час поєдинку Кличка-молодшого проти Жан-Марка Мормека – 80 тис. доларів; за годинник Piaget з 412 діамантами, які повторюють відбиток пальця Віталія Кличка – 133 тис. доларів.

Усі кошти, зібрані під час аукціону, підуть на благодійні проекти Фонду братів Кличків.

Крім того, гості заходу перераховували кошти на організовані фондом акції з реконструкції дитячих спортивних шкіл та організації літніх дитячих таборів.

Так, глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін підтвердив УНІАН, що він особисто перерахував 10 тисяч гривень. «Я приїхав привітати Володимира та Віталія Кличків, це спортивна гордість нашої країни», - сказав він.

С.Льовочкін наголосив на важливості подібних акцій. «Допомога спорту, допомога дітям – це пріоритет розвитку України», - сказав він.