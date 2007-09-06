Чемпіона світу з фігурного катання звинувачують у вбивстві (фото)
Прокурор: умовний термін неприйнятний
|Максим Ставійский і Албена Денкова
Інцидент відбувся в місті Бургас, коли Ставійський, який знаходився в стані алкогольного сп`яніння, на своєму спортивному автомобілі врізався в іншу машину. 23-річний водій, який знаходився за кермом постраждалого транспортного засобу помер на місці, а 18-річна дівчина, що їхала разом з ним, в стані коми була доставлена в лікарню.
За інформацією болгарських ЗМІ, Ставійський може одержати умовний термін, проте прокурор Борис Велчев, коментуючи в бесіді з журналістами цю інформацію, заявив, що подібне покарання неприйнятне. За його словами, винуватці аварій, в яких гинуть люди, повинні у будь-якому випадку відсидіти свій термін повністю. Цікаво, що за декілька днів до нещасного випадку Ставійський взяв активну участь в кампанії за безпеку дорожнього руху.