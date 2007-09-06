У Криму пройде авторалі Yalta Rally 2007

З 14 по 16 вересня в Криму під патронатом Президента України Віктора ЮЩЕНКА пройде етап Кубка Президентів 2007, етап Чемпіонату України з авторалі і етап Кубка Європи з ралі FIA European Rally Cup 2007, який цього року проходить під назвою Yalta Prime Rally 2007.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова організаційного комітету Yalta Prime Rally 2007, губернатор Запорізької області Євген ЧЕРВОНЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його інформацією, ралі в рамках проекту "Червоненко racing" проходитиме в місті Ялта, а також на трасах біля гори Ай-Петрі в районі Лівадії і на трасах біля Алушти.

У змаганнях візьмуть участь багато професійних гонщиків з країн Європи і кращі ралійні екіпажі України.

Протяжність трас становить 190 кілометрів звивистих доріг гірського Криму, з неповторними швидкісними ділянками, яким дана висока оцінка фахівцями Міжнародної автомобільної федерації, відзначив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

На сьогодні для участі в ралі вже подано 75 заявок з Грузії, Литви, Білорусі, Росії, Болгарії, Швеції, Італії, Узбекистану і України.

«Очікується безкомпромісна боротьба, такої кількості учасників ще не було. Думаю, що Ялта стане однією з провідних візитних карток України», - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.

При цьому він додав, що «наша мета - одержати етап Кубка світу, і ми його одержимо впродовж двох років».

Також Є.ЧЕРВОНЕНКО додав, що на закритті ралі і нагородженні переможців очікується участь Президента України В.ЮЩЕНКО.

Організаторами ралі виступили Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту України, Автомобільна федерація України, проект "Червоненко racing". Генеральний спонсор – Prime (горілка), офіційний партнер – WOG (автозаправні комплекси), 3G партнер ралі - PEOPLEnet, офіційний спонсор – компанія "НІКО" (автоімпортер Mitsubishi Motors), офіційний банк ралі – "Укрексімбанк", генеральний інформаційний партнер – телеканал «1+1» та ін.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня 2006 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у відкритті гонки Yalta Nemiroff Rally 2006. За його словами, «етап Кубка Європи - висока честь як для Ялти, так і для України, це чергове визнання як частини європейського спортивного простору, можливість для наших гостей познайомитись з Україною».

Нагадаємо, що в Yalta Nemiroff Rally 2006 брали участь 56 екіпажів гонщиків із Швеції, Болгарії, Туреччини, Литви, Грузії, Білорусі, Молдови, Росії, а також кращі ралійні екіпажі України. Спеціальний гість змагань - легендарний «літаючий» фінн, чотириразовий чемпіон ралі «Париж-Дакар», депутат Європарламенту Арі ВАТАНЕН.

У висвітленні Yalta Nemiroff Rally 2006 брали участь більш як 160 журналістів з дев`яти країн.

Довідка УНІАН. Загальна дистанція ралі Yalta Rally - близько 600 км, з яких 190 км залікових швидкісних ділянок від Севастополя до Алушти.

У 2007 році авторалі Yalta Rally проходитиме втретє.