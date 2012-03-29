Посольство Польщі і оргкомітет «ЄВРО 2012 Україна» проведуть прес-конференцію

Посольство Республіки Польща в Україні, спільно з Місцевим організаційним комітетом «ЄВРО 2012 Україна», запрошують на прес-конференцію, присвячену ЄВРО 2012, яка відбудеться в приміщенні Посольства РП у Києві за адресою: вул. Ярославів Вал, 12, у понеділок 2 квітня 2012 р. о 13.00 год.

На прес-конференції будуть порушені питання, пов’язані з полегшенням отримання віз для осіб, які їхатимуть до Польщі на ЄВРО 2012, та спрощенням процедури перетину кордону на прикордонних пунктах для футбольних вболівальників.

Акредитація учасників прес-конференції – до 30 березня 2012 р., год. 17.00 за телефонами Посольства: +38 044 230 0719; +38 044 230 0775.