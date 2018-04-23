Кличко бив ногами, а Шустер провів найкращу передачу

Це була просто бомба. Вчора на стадіоні «Динамо» зійшлися команди з найдивнішим складом, який тільки може приснитися. У матчі, де зійшлися українські і італійські друзі Андрія Шевченка, наші країну представляли футболісти, співаки, журналіст, чемпіон світу з боксу, легкоатлет і колишній тенісист. За Україну, окрім самого Шевченка, виступав Блохін, Бєланов, Лужний, Михайличенко, Ігор Суркіс, а також Володимир Кличко, Олександр Пономарьов, Святослав Вакарчук, Савік Шустер, Сергій Бубка. Їм протистояли зірки італійської естради: Джанні Моранді, Ніколо Фабі, Лука Барбаросса. Італійців підсилили футболістами Себастьяно Россі, Марко Симоне, легіонером-хорватом Звоніміром Бобаном, бразильцем Леонардо і іншими. Гостям також «здали в оренду» нашого Андрія Гусіна, який був представлений на «їх» зразок, - Гусєн.

Шкода, звичайно, що на стадіон не вдалося привести Вєрку Сердючку і політика Олександра Волкова, як планувалося, але і без того веселощів вистачало. Тим більше що це був добродійний матч, організований Фондом «3000» Катерини Ющенко для збору коштів на «Дитячу лікарню майбутнього».

Відкрив дійство молодший син Президента Тарас, що зарядив ногою по м`ячу, - гра розпочалася. Спочатку створювалося враження, що у італійців немає жодних шансів на перемогу. Я не кажу про техніку Андрія Шевченка, але уявіть, що на вас біжить, з м`ячем або без, двометровий здоровило, і цей здоровило - чемпіон світу з боксу Володимир Кличко. Словом, на фоні наших гравців італійці виглядали хистко, може, тому гості відразу пропустили два голи. Тут у віп-ложі з`явився Віктор Ющенко. Президент практично не дивився футбол, він весь час вітався з кимось і розмовляв. Що ж, напевно, ви б теж не звертали уваги на поле, якби вашим співбесідником був Жерар Депардьє.

На полі, під двадцять шостим номером, з`явився Савік Шустер. Він виявився найменшим серед української команди. Шустер непогано бігав, провів декілька відмінних передач. Ефектно виглядав і Олександр Пономарьов, що так і не зняв жодного разу за час матчу своїх блискучих окулярів, але особливих подвигів він на полі не здійснив.

- Не гріх і просто так побігати разом з такими зірками, - сказав з приводу того, що відбувається, співак.

Ситуацію на полі стабілізував хорват Бобан, який забив два голи в наші ворота в першому таймі і зрівняв рахунок. Італійська збірна, яка виглядала спочатку безнадійною, одержала шанс на перемогу. З трибун почулися вигуки:

- Гусь, піддайся! - стурбовані уболівальники пригадали, що вони прийшли все ж таки на футбол, а не на добродійне шоу. Гусін же виявився найсильнішим захисником в команді італійців, кілька разів уміло шкодив атакам своїх земляків.

Після перерви команди забили ще по парі голів одна одній. Рахунок став 4:4. Під кінець Андрій Шевченко забив п`ятий гол італійцям, гра закінчилася перемогою нашої команди. Втім, як вже неодноразово було сказано, неважливо, хто переміг в цій битві. Головне, це був найбільш вегетаріанський матч зі всіх, що їх знав стадіон «Динамо». Супротивники допомагали один одному підніматися і тут же обнімалися, а українські уболівальники раділи, коли їх команді забивали. Зірки тут же виходили до уболівальників, роздаровуючи автографи.

Закінчилося все виступом капітана італійців Джанні Моранді. Співак передав Фонду від своїх зірок-земляків рахунок на п`ятдесят тисяч євро, вибачився за відсутність Рікардо Фольі і Пупо, які не змогли прибути до Києва. Моранді виконав під гітару декілька своїх хітів і хітів своїх друзів. Якщо ви у вісімдесятих не заслуховувалися цими піснями і не списували їх в зошит з магнітофонів, щоб виспівувати їх кривою італійською, вам важко таке зрозуміти, але повірте: це була повна «Фелічіта».

Антон Зікора