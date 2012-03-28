Англійські фани не хочуть їхати на Євро-2012

Вперше за останні 20 років Футбольної асоціації Англії не вдалося продати всі свої квитки на великий турнір з участю своєї команди.

Як повідомляє ЛІГАБізнесІнформ з посиланням на англійське видання Mirror, англійські уболівальники не хочуть купувати квитки на матчі групового етапу Євро-2012 з участю своєї національної збірної. Як відомо, на груповій стадії турніру англійці два матчі проведуть у Донецьку і один - у Києві.

Футбольна асоціація Англії одержала 23 тисячі квитків для продажу в лютому на три групові матчі, але лише 7500 було продано вчасно. Вперше за 20 років збірній не вдалося продати всі свої квитки на великий турнір.

На думку видання, головна причина цього – невдала гра англійців на Чемпіонаті світу в ПАР. Уболівальники не вірять в успіх своєї команди на Євро-2012. Крім того, багато хто боїться їхати в Україну через проблеми з транспортом і розміщенням.

Тисячі вільних квитків повернулися до УЄФА, яка пропонуватиме їх суперникам збірної Англії. "Ми одержали більше квитків на Євро-2012, ніж було на чемпіонаті світу, але, схоже, в Україну і Польщу поїде приблизно така ж кількість прихильників, скільки їздило до Південної Африки", – сказав представник англійській федерації.

Як відомо, збірна Англії на груповому етапі Євро-2012 зіграє в одній групі з українською командою. Матч між ними відбудеться 19 червня у Донецьку.