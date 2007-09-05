УЄФА виплатить Україні $750 тисяч

УЄФА розподілить виплати солідарності за підсумками Ліги чемпіонів 2006/07 у розмірі 60 мільйонів доларів між вищими лігами європейських країн.

Ліги, представники яких брали участь в Лізі чемпіонів 2006/07, одержать в цілому 50 млн., а на потреби решти чемпіонатів буде віддано 10 млн. УЄФА перераховує кошти в рамках схеми солідарності Ліги чемпіонів УЄФА. Цей проект направлений на підтримку розвитку юнацьких програм у професійному футболі і інших ініціатив союзу, таких як ліцензування клубів і введення правил з обов`язкової наявності у складі команд власних вихованців.

Платежі лігам робитимуть через відповідні національні асоціації, які будуть зобов`язані передати всю суму на потреби свого вищого дивізіону. Ліга, у свою чергу, відповідальна за розподіл грошей між клубами, які мають подати звіт про цільове використання одержаних коштів. Асоціації, у складі яких немає ліги, що входить до схваленого УЄФА списку професійних організацій подібного роду, розподілятимуть гроші між клубами самі.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, більше всіх одержала Асоціація футболу Англії (9,1 млн.). Росія розташувалася на 14-му місці (817 тис.), Україна - на 15-му (758 тис.).

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