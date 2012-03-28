Шевченко не знає, чи гратиме на Євро-2012

Нападник київського "Динамо" та збірної України Андрій Шевченко поки не знає, чи гратиме на Євро-2012:

"У мене вже не вперше проблеми зі спиною, але ще є час набрати форму. Я тільки відновився після травми і розпочав роботу в загальній групі. Найближчі місяці будуть для мене ключовими, необхідно провести кілька матчів, щоб відчути ігровий ритм. Чи потраплю я на Євро, чи ні - залежить виключно від моєї форми. Якщо я відчуватиму, що здатний допомогти команді, то гратиму", - передає слова А.Шевченка Reuters.