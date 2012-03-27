На Трухановому острові буде табір для 40 тисяч шведів

У Києві для розміщення уболівальників Євро-2012 є близько 50 тис. місць вартістю від 12 до 109 євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко сьогодні під час офіційного відкриття першого в Східній Європі п'ятизіркового готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv по вул. Набережно-Хрещатицька, 1а в Києві під управлінням міжнародного готельного оператора Fairmont Hotels & Resorts.

«Не розумію, звідки йде інформація щодо завищення цін, щодо неможливості надати нормальні умови життя для уболівальників», - сказав він.

Очікується, що всього на чемпіонат приїдуть близько 100 тис. уболівальників, для яких у столиці передбачено близько 50 тис. місць вартістю від 12 до 109 євро в гуртожитках, пансіонатах, у 2-3-зіркових і безкатегорійних готелях.

«12 євро — це менше, ніж у Польщі і Європі», - додав заступник голови КМДА.

О.Голубченко повідомив, що на Трухановому острові планується розбити табір близько 40 тис. шведських уболівальників.

«Сьогодні основне завдання, пов'язане з розміщенням уболівальників у місцях проживання за невеликою вартістю, повністю забезпечене», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, девелоперська компанія «Ярославів Вал» перенесла на 27 березня ц.р. офіційне відкриття п'ятизіркового готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv по вул. Набережно-Хрещатицька, 1а в Києві під управлінням міжнародного готельного оператора Fairmont Hotels & Resorts, що планувалося на 1 березня ц.р.

У 12-поверховому готелі 258 номерів, з них 54 номери-люкс, включаючи президентські і королівські апартаменти. В інфраструктуру готелю входять ресторани, бари, SPA-салон з фітнес-залом, конференц-зали, бальний зал і атріум.