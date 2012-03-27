Кличко битиметься з американцем Томпсоном у липні

Чемпіон світу за версіями WBA/IBF/WBO/IBO Володимир Кличко проведе наступний бій з американським боксером Тоні Томпсоном 7 липня.

Як повідомляє «Кореспондент» з посиланням на менеджера українського чемпіона Шеллі Фінкеля, місцем проведення бою було обрано футбольний стадіон у столиці Швейцарії - Берні.

"Ми досягли домовленості з Томпсоном, так що немає необхідності проводити торги щодо організації поєдинку", - розповів Ш.Фінкель спортивним виданням.

Також повідомляється, що у разі перемоги над Т.Томпсоном, Кличко-молодший, швидше за все, наступний бій проведе 10 листопада у США з Крісом Арреолою.

В.Кличко вже зустрічався з Т.Томпсоном на рингу влітку 2008 року, коли той був офіційним претендентом на пояс чемпіона за версією WBO, і переміг суперника нокаутом в 11-му раунді.