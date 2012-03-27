Президент і канцлер Німеччини планують візит до Харкова

Президент і канцлер Німеччини планують відвідати матчі Євро-2012 у Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це було поінформовано під час робочої зустрічі з делегацією Посольства ФРН в Україні, яка відбулася в мерії Харкова.

«На матчі у Харкові планують приїхати міністри і працівники міністерств, депутати Бундестагу та інші делегації високого рангу. Також можливе прибуття Федерального президента і Федерального канцлера Німеччини. Тому ми просимо розглянути усі можливості їхнього розміщення і забезпечення транспортом», - сказала третій секретар Посольства ФРН в Україні, керівник відділу протоколу, політики та преси Кордула Штекер.

Сторони обговорили питання проживання німецьких уболівальників, транспорту, безпеки на стадіоні, а також розміщення високопосодовців з Німеччини під час проведення матчів у Харкові.

К.Штекер повідомила, що під час чемпіонату до Харкова планують прибути близько 6 тисяч німецьких уболівальників, більшість з них прилетять чартерними рейсами. Також секретар посольства звернула особливу увагу на питання прийому та розміщення віп-гостей з Німеччини.

У свою чергу, заступник міського голови з питань сім'ї, молоді, спорту і підготовки Євро-2012 Олександр Попов поінформував, що у зв'язку з тим, що компанія «TUI Travel» відмовилася від 40% заброньованих номерів і вони надійшли у вільний продаж, Харків уклав договори з низкою туристичних компаній для контролю цього процесу.

«Тому ми просимо Німеччину якомога раніше надати нам списки віп-гостей та інформацію про кількість уболівальників, аби ми вчасно забезпечили можливість проживання в готелях міста», - сказав О.Попов.