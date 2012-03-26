Результати 24-го туру Чемпіонату України з футболу

Динамо тримає перший рядок

Сьогоднішнімиматчамизавершився24-йтурЧемпіонатуУкраїни зфутболу



Іллічівець -Динамо0:1 (Ідейє38)



Чорноморець -Ворскла2:1 (Матос8,Бурдужан76 -Селін50)



Кривбас- Таврія0:3 (Фещук19,Любічич86,Калініченко89)



Карпати- Олександрія1:1 (Лукас68 -Довгий90)



Нагадаємо, що ранішезіграли



Арсенал- Металіст4:2 (Ковпак34,49,Кобахідзе84,Флореску86 -Себастьян74,Шав'єр78пен.)



Дніпро -Зоря (Ротань45,Ігнатьєвич71авт., Олійник90+6 -Галюза83)



Металург -Оболонь2:0 (Корнєв25авт.,Соарес56)



Волинь- Шахтар1:2 (Пилипчук39 -Адріано25, 88пен.) ***



Матчі25-готурузапланованіна



30 березня



19:15Металург(34) -Волинь(22)



31 березня



13:30Таврія(37) -Дніпро (38)



16:00Зоря(19) -Іллічівець(23)



18:30Оболонь(15) -Карпати (17)



1 квітня



13:30Олександрія(17) -Арсенал(35)



16:00Ворскла(31) -Шахтар(61)



17:30Динамо(64)- Чорноморець(30)



19:30Металіст (54) -Кривбас(31)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter