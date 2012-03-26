Результати 24-го туру Чемпіонату України з футболу
Динамо тримає перший рядок
Сьогоднішнімиматчамизавершився24-йтурЧемпіонатуУкраїни зфутболу
Іллічівець -Динамо0:1 (Ідейє38)
Чорноморець -Ворскла2:1 (Матос8,Бурдужан76 -Селін50)
Кривбас- Таврія0:3 (Фещук19,Любічич86,Калініченко89)
Карпати- Олександрія1:1 (Лукас68 -Довгий90)
Нагадаємо, що ранішезіграли
Арсенал- Металіст4:2 (Ковпак34,49,Кобахідзе84,Флореску86 -Себастьян74,Шав'єр78пен.)
Дніпро -Зоря (Ротань45,Ігнатьєвич71авт., Олійник90+6 -Галюза83)
Металург -Оболонь2:0 (Корнєв25авт.,Соарес56)
Волинь- Шахтар1:2 (Пилипчук39 -Адріано25, 88пен.)
***
Матчі25-готурузапланованіна
30 березня
19:15Металург(34) -Волинь(22)
31 березня
13:30Таврія(37) -Дніпро (38)
16:00Зоря(19) -Іллічівець(23)
18:30Оболонь(15) -Карпати (17)
1 квітня
13:30Олександрія(17) -Арсенал(35)
16:00Ворскла(31) -Шахтар(61)
17:30Динамо(64)- Чорноморець(30)
19:30Металіст (54) -Кривбас(31)