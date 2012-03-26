Результати 24-го туру Чемпіонату України з футболу

06:50, 26 березня 2012
Спорт
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Динамо тримає перший рядок

Боротьба в матчі 24 туру Прем`єр-ліги з футболу «Металург» (Донецьк)-«Оболонь» (Київ). Донецьк, 24 березня

Сьогоднішнімиматчамизавершився24-йтурЧемпіонатуУкраїни зфутболу

Іллічівець -Динамо0:1 (Ідейє38)
 
Чорноморець -Ворскла2:1 (Матос8,Бурдужан76 -Селін50)
 
Кривбас- Таврія0:3 (Фещук19,Любічич86,Калініченко89)
 
Карпати- Олександрія1:1 (Лукас68 -Довгий90)
 
Нагадаємо, що ранішезіграли

Арсенал- Металіст4:2 (Ковпак34,49,Кобахідзе84,Флореску86 -Себастьян74,Шав'єр78пен.)
 
Дніпро -Зоря (Ротань45,Ігнатьєвич71авт., Олійник90+6 -Галюза83)
 
Металург -Оболонь2:0 (Корнєв25авт.,Соарес56)
 
Волинь- Шахтар1:2 (Пилипчук39 -Адріано25, 88пен.)

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Матчі25-готурузапланованіна
 
30 березня

19:15Металург(34) -Волинь(22)

31 березня

13:30Таврія(37) -Дніпро (38)

16:00Зоря(19) -Іллічівець(23)

18:30Оболонь(15) -Карпати (17)

1 квітня

13:30Олександрія(17) -Арсенал(35)

16:00Ворскла(31) -Шахтар(61)

17:30Динамо(64)- Чорноморець(30)

19:30Металіст (54) -Кривбас(31)

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