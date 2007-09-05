Над Шевою збираються хмари

Об`єктом самоаналізу "Челсі" на початку сезону буде не тільки несподівана поразка від "Астон Вілли", виникли нові сумніви відносно майбутнього Міхаеля Баллака і Андрія Шевченка.

Моурінью упевнений, що Шевченко не повністю відновився після спазму спини, що трапився під час передсезонної підготовки, і він не включав гравця до складу команди цього сезону, проте тренер не утримував його від польоту до Києва на доброчинний матч, який був організований "Фондом Андрія Шевченка", очолюваним його сестрою Оленою. Потім 30-річний форвард приєднається до збірної України перед відбірковими матчами Чемпіонату Європи проти Грузії і Італії, і очікується, що він візьме участь в обох матчах.

Такий щільний графік розходиться з його ситуацією на "Стемфорд Бридж", і це підсилює припущення про те, що Шевченко не потрібний Моурінью, і що останній так і не пробачив українцеві те, що той зіслався на хворобу і не взяв участі в у півфінальному матчі-відповіді Ліги Чемпіонів проти "Ліверпуля" в минулому сезоні. Колишній нападаючий київського "Динамо" не грав в офіційних матчах за "Челсі" з вихідних, які передували невдалій поїздці на "Енфілд" в квітні, оскільки через травму стегна він вибув до кінця сезону, а влітку посилилися його проблеми зі спиною.

За матеріалами офіційного сайту ФК "Челсі"